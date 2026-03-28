Более 30 млрд рублей дадут Северной Осетии на социальную инфраструктуру

Федеральный центр направит Северной Осетии свыше 30 млрд рублей, которые будут пущены на развитие социальной инфраструктуры в республике.

Северная Осетия в текущем году получит из федерального бюджета более 30 млрд рублей для развития социальной инфраструктуры и поддержки базовых отраслей экономики, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Он уточнил, что средства будут переданы региону на безвозмездной основе.

"Мы сможем реализовать важные проекты в сфере дорожного хозяйства, усилить поддержку агропромышленного комплекса, развивать систему здравоохранения, модернизировать школьную инфраструктуру и оснастить образовательные учреждения современным оборудованием"

– Сергей Меняйло

Глава республики обратил внимание на то, что за счет федеральной поддержки республиканские власти получат новые возможности для улучшения качества жизни.