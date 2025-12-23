Северная Осетия поставит "Кавказский акцент" креативным индустриям Кавказа

В Северной Осетии с 23 по 25 апреля пройдет форум креативных индустрий "Кавказский акцент", участники которого обсудят народно-художественные промыслы и развитие искусства, в том числе этнической музыки и гастрономии.

Кухне, искусству и народным промыслам Северной Осетии и всего Северного Кавказа есть куда развиваться, уверены участники Второго межрегионального форума креативных индустрий "Кавказский акцент", который пройдет в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"С 23 по 25 апреля 2026 года во Владикавказе пройдет второй межрегиональный форум креативных индустрий "Кавказский акцент". Ход подготовки к масштабному культурному событию обсудили на совещании под руководством председателя правительства РСО - Алания Бориса Джанаева"

- сообщение

Важные вопросы развития региона в деловой части форума обсудят эксперты федерального уровня, творческие предприниматели субъектов Северного Кавказа, а также представители органов власти, ответственные за развитие креативных индустрий в регионах, передает ТАСС.

Свои лучшие работы в культурной программе форума - вернисаже-выставке - представят молодые художники Северного Кавказа, они примут участие в ярмарке мастеров народно-художественных промыслов, в рамках которой будет показана и концертная программа музыкантов этнического направления, и гастрономический фестиваль.

Времени на подготовку очередного форума мало, и нужно конструктивно подойти к решению всех организационных вопросов, аккумулируя для этого все усилия, - отметил Джанаев.