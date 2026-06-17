Вэнс призвал Израиль к уважению мирного процесса на Ближнем Востоке

Джей Ди Вэнс призвал Израиль и другие страны принять договоренности о прекращении конфликта и уважать процесс мирного урегулирования.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к властям Израиля с призывом уважительно относиться к новым реалиям на Ближнем Востоке, которые сформированы мирными договоренностями между Тегераном и Вашингтоном.

"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона"

– Джей Ди Вэнс

Отметим, что Израиль продолжает операции на юге Ливана, несмотря на достижение договоренностей между Ираном и США.

Напомним, что США и Иран достигли рамочного соглашения, которое очерчивает контуры окончательного мирного урегулирования на Ближнем Востоке.