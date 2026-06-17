Вестник Кавказа

Вэнс призвал Израиль к уважению мирного процесса на Ближнем Востоке

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Джей Ди Вэнс призвал Израиль и другие страны принять договоренности о прекращении конфликта и уважать процесс мирного урегулирования.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к властям Израиля с призывом уважительно относиться к новым реалиям на Ближнем Востоке, которые сформированы мирными договоренностями между Тегераном и Вашингтоном. 

"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона"

– Джей Ди Вэнс 

Отметим, что Израиль продолжает операции на юге Ливана, несмотря на достижение договоренностей между Ираном и США. 

Напомним, что США и Иран достигли рамочного соглашения, которое очерчивает контуры окончательного мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
565 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.