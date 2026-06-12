Первые коконы шелкопряда заготовили в Ходжалинском районе

Заготовка коконов шелкопряда впервые за 34 года произведена в Ходжалинском районе Азербайджана, что стало очередным этапом возрождения шелководства на освобожденных землях.

Коконы шелкопряда в первый раз за 34 года заготовили в Ходжалинском районе, такое сообщение распространила Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В нем напоминается, что в последние два года в селе Дашбулаг велась закладка суперинтенсивного тутового сада, площадь которого составляет 163 га. При этом на каждом гектаре высадили 10 тыс саженцев. Такая мера помогла достичь высокой урожайности.

Как уточнил советник директора Службы Имран Джумшудов, созданный сад стал стартовой точкой возрождения шелководства в регионе. На данный момент собрано 700 кг коконов. Они направлены компании "Азерипек".

Джумшудов обратил внимание на то, что такие сельскохозяйственные проекты помогают не только увеличить производство, но и создать новые рабочие места для жителей, возвращающихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение".

Так, в суперинтенсивных тутовых садах и шелководческом хозяйстве в селе Дашбулаг, отметил он, уже созданы рабочие места для местных жителей.

"В дальнейшем планируется расширение шелководческого хозяйства, что позволит обеспечить работой еще большее число жителей"

– Имран Джумшудов