Рустам Минниханов поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с поздравлениями с Днем независимости Азербайджана.

В нем Рустам Минниханов обратился к главе азербайджанского государства с теплыми поздравлениями от имени татарстанцев и от него лично.

"Искренне желаем Вам и всем гражданам Вашей страны крепкого здоровья, добра, счастья, неизменных успехов в деле укрепления государства и решении многогранных социально-экономических задач"

– Рустам Минниханов

Он пожелал, чтобы сплоченность азербайджанского общества, а также серьезный настрой на созидание, вкупе с памятью об исторических подвигах предков, послужат залогом стабильного динамичного развития и процветания страны.

Глава Татарстана выразил надежду на дальнейшее постоянство традиций доброжелательного сотрудничества между братскими народами. Он заявил и о желании продолжать наращивать разностороннее взаимодействие в интересах стратегического партнерства Москвы и Баку.