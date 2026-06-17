Российские специалисты вернутся к строительству энергоблоков АЭС "Бушер"

Специалисты из РФ в ближайшее время возобновят строительство второго и третьего энергоблоков атомной электростанции "Бушер" в Иране.

Россия и Иран договорились, что российские специалисты вернутся к строительству второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Об этом сообщил заместитель министра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади в интервью агентству Fars.

"На полях встречи министров стран - членов ШОС состоялись двусторонние переговоры с министром энергетики России. В ходе встречи российская сторона заявила, что специалисты, занятые в строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер", в ближайшее время вернутся в Иран"

- Мостафа Раджаби Машхади

Ранее, 17 июня, глава Росатома Алексей Лихачев называл этот иранский проект одной из приоритетных задач для госкорпорации. Он пояснял, что персонал возобновит работу на объекте после того, как угроза возможных ударов по территории станции будет сведена к минимуму.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагающий окончание военного конфликта.