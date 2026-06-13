В Ханкенди возвращаются еще 18 азербайджанских семей

Возвращение азербайджанского населения на освобожденные от оккупации и восстановленные территории продолжается, в родной Ханкенди возвращаются еще 18 семей.
Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в город Ханкенди, следует из сообщения Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
"На данном этапе в город Ханкенди переселяются 18 семей - 68 человек. Переселяющиеся в Ханкенди семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях"
– сообщение Госкомитета АР
Напомним, граждане Азербайджана получили возможность вернуться в родные места в рамках программы "Большое возвращение", которая действует в республике на освобожденных от оккупации территориях.