"Последний звонок" прозвенел на освобожденных территориях Азербайджана

В Азербайджане отмечается сегодня "Последний звонок", мероприятия проходят в том числе и в школах на освобожденных от оккупации территориях – в Ханкенди, Ходжалы, селах Агдеринского района, а также впервые за 33 года – в селе Хыдырлы Агдамского района.

Сегодня в Азербайджане в общеобразовательных учреждениях по всей территории страны проходят торжественные мероприятия по случаю "Последнего звонка".

В субботу 13 июня "Последний звонок" прозвенел в том числе в Ханкенди, Ходжады, Агдере и Агдаме.

Полную среднюю школу №4 города Ханкенди окончили 32 учащихся, полную среднюю школу №1 города Ходжалы — 6 учащихся. Кроме того, из полной средней школы села Баллыджа Ходжалинского района выпустились сегодня 15 учащихся, из полной средней школы села Венгли Агдеринского района – 3 выпускника, из полной средней школы села Гасанриз – 4 выпускника, поделились в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах.

На мероприятиях в указанных школах было отмечено, что "Последний звонок" на карабахской земле – радостное историческое событие.

В этом году впервые за 33 годы "Последний звонок" состоялся в селе Хыдырлы Агдамского района. Мероприятие состоялось в полной средней школе имени Айкёля Манаса, школу в этом году окончили 12 выпускников. В мероприятии приняли участие официальные лица.

Отметим, что всего в 2025/2026 учебном году школы в Азербайджане оканчивают 116 550 учеников: 55 954 девушек и 60 596 юношей.