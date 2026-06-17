Пятизвездочный отель построят в Дагестане к 2030 году

В Дербентском районе Дагестана на побережье Каспийского моря к 2030 году возведут крупный пятизвездочный гостиничный комплекс для увеличения турпотока региона.

В Дагестане компании "Элегант Девелопер" и Cosmos Hotel Group к 2030 году построят в Дербентском районе пятизвездочный курортный отель Cosmos Stay. Об этом сообщает пресс-служба гостиничного оператора.

Будущий отель расположится на побережье Каспийского моря рядом с населенным пунктом Хазар в 14 км от Дербента. Комплекс будет включать 758 номеров, в том числе в формате апартаментов.

"Дагестан ежегодно привлекает все большее количество туристов, поэтому строительство нового номерного фонда и развитие гостиничного сервиса по федеральным стандартам особо востребовано и перспективно. Уверен, что будущий курортный комплекс позволит привлечь дополнительный турпоток в регион и станет знаковым местом для круглогодичного отдыха"

- Cosmos Hotel Group

В концепции предусмотрено создание SPA-центра, открытого бассейна с термальной водой, ресторанов на 800 посадочных мест и благоустройство собственного пляжа. Также Cosmos Hotel Group и "Элегант Девелопер" работают над еще одним отелем в регионе. В первой половине 2028 года в прибрежной части Дербента запланировано открытие отеля Cosmos Selection на 250 номеров.