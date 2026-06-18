Через Ормуз прошло судно по маршруту Международной морской организации – СМИ

СМИ сообщают, что впервые с момента эскалации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив прошло судно по официальному судовому пути.

Ормузский пролив пересекло судно по официальному маршруту, установленному Международной морской организацией (IMO), сообщают СМИ на основе данных о движении судов.

Уточняется, что это произошло впервые с начала конфликта США и Израиля против Ирана и последующей за ним блокировкой Ормузского пролива.

С начала эскалации на Ближнем Востоке официальный судовой ход перестал использоваться на территории пролива из соображений безопасности.

По предложению Ирана он пересекался севернее около острова Ларак, часть кораблей проходили через Ормуз вдоль северного побережья Омана.

СМИ отмечают, что в течение 18 июня 25 торговых судов пересекли Ормузский пролив, это является максимальным количеством с 18 апреля текущего года.

"Из 25 судов 13 шли в сторону Оманского пролива, а 12 входили в Персидский залив. При этом 18 судов использовали предложенный Ираном маршрут, 6 прошли вдоль берегов Омана и одно судно проследовало по официальному судовому ходу в проливе, установленному IMO"

– СМИ

При этом, свыше сотни "танкеров и сухогрузов находятся на якорных стоянках около Ормузского пролива на фоне новостей о запланированном на 19 июня подписании соглашения о завершении конфликта между США и Ираном", пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в Швейцарии 19 июня, отменены.