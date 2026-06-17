Вестник Кавказа

Иран сохранит свою позицию по ядерному вопросу – Хаменеи

Иран сохранит свою позицию по ядерному вопросу – Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран не будет принимать все условия США, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран сохранит свою позицию по ядерному вопросу и не примет предложения, которые расходятся с его видением. 

"Однако очевидно, что личные переговоры, которые могут состояться в дальнейшем, не будут означать принятия позиции противника"

– Моджтаба Хаменеи 

Как отметил Хаменеи, иранская сторона не примет чрезмерных требований США. 

Напомним, что стороны должны встретиться в Швейцарии 19 июня. Ранее США и Иран подписали меморандум, который станет отправной точкой к процессу мирного урегулирования.

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