Иран сохранит свою позицию по ядерному вопросу – Хаменеи

Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран не будет принимать все условия США, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран сохранит свою позицию по ядерному вопросу и не примет предложения, которые расходятся с его видением.

"Однако очевидно, что личные переговоры, которые могут состояться в дальнейшем, не будут означать принятия позиции противника"

– Моджтаба Хаменеи

Как отметил Хаменеи, иранская сторона не примет чрезмерных требований США.

Напомним, что стороны должны встретиться в Швейцарии 19 июня. Ранее США и Иран подписали меморандум, который станет отправной точкой к процессу мирного урегулирования.