Галибаф и Аракчи вылетели в Швейцарию на переговоры с США

Руководитель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил об отправке высокопоставленной иранской делегации в Швейцарию под его личным руководством. На швейцарском горном курорте Бюргеншток переговорщики Исламской Республики встретятся с представителями США для запуска переговоров по новой ядерной сделке.
Галибаф уточнил, что в делегацию вошли глава МИД Аббас Аракчи, члены ключевого государственного органа Исламской Республики – Высшего совета нацбезопасности, сотрудники Центробанка и Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
Делегация получила название "Минаб-168" в честь школы в городе Минаб (провинция Хормозган), где в результате ракетного удара США в первый же день иранской войны погибли 168 детей.
На повестке дня встречи в Бюргенштоке – не только новая ядерная сделка, но и планы сторон по реализации положений меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами США и Ирана в четверг.
"Эта поездка направлена на отслеживание выполнения обязательств другой стороной. Любое соглашение и любая договоренность проходят настоящую проверку тогда, когда наступает этап их реализации"
– Мохаммад Багер Галибаф
Галибаф подчеркнул, что иранская делегация будет настаивать на неукоснительном исполнении США своих обязательств по меморандуму.