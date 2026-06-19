Галибаф и Аракчи вылетели в Швейцарию на переговоры с США

Ключевые переговорщики с иранской стороны – Мохаммад Багер Галибаф и Аббас Аракчи – отправились в Швейцарию для встречи с делегацией США. Их сопровождают члены Высшего совета нацбезопасности, сотрудники Центробанка и NIOC.

Руководитель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил об отправке высокопоставленной иранской делегации в Швейцарию под его личным руководством. На швейцарском горном курорте Бюргеншток переговорщики Исламской Республики встретятся с представителями США для запуска переговоров по новой ядерной сделке.

Галибаф уточнил, что в делегацию вошли глава МИД Аббас Аракчи, члены ключевого государственного органа Исламской Республики – Высшего совета нацбезопасности, сотрудники Центробанка и Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Делегация получила название "Минаб-168" в честь школы в городе Минаб (провинция Хормозган), где в результате ракетного удара США в первый же день иранской войны погибли 168 детей.

На повестке дня встречи в Бюргенштоке – не только новая ядерная сделка, но и планы сторон по реализации положений меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами США и Ирана в четверг.

"Эта поездка направлена на отслеживание выполнения обязательств другой стороной. Любое соглашение и любая договоренность проходят настоящую проверку тогда, когда наступает этап их реализации"

– Мохаммад Багер Галибаф

Галибаф подчеркнул, что иранская делегация будет настаивать на неукоснительном исполнении США своих обязательств по меморандуму.