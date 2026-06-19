Предварительные переговоры США и Ирана перенесены на Бюргеншток 21 июня

Серия встреч делегаций США и Ирана начнется в Швейцарии с технического раунда на горе Бюргеншток – в ней будут участвовать представители Пакистана и Катара. Об этом сегодня вечером объявил официальный Исламабад.

Внешнеполитическое ведомство Исламской Республики Пакистан, выступающее посредником в урегулировании американо-иранского конфликта, официально объявило о запуске диалога США и Ирана в Швейцарии: первый раунд состоится завтра, место встречи перенесено из Женевы на курорт Бюргеншток, расположенный на одноименной горе.

Уточняется, что на воскресенье запланированы только предварительные переговоры иранской и американской делегаций, которые будут иметь технический характер и сосредоточатся на подготовке основного переговорного раунда с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса, который пока что находится в Вашингтоне.

Пакистанские дипломаты также отметили, что помимо их самих в переговорах в роли посредника будут выступать представители Катара.

Американские СМИ пишут о заинтересованности президента Дональда Трампа в скорейшем решении иранской проблемы из-за падения его личных рейтингов и уровня поддержки Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным CNN, желание Трампа поддержали многие члены его Администрации, включая главу Минфина Скотта Бессента и главу Минэнерго Криса Райта, обеспокоенных ростом цен на топливо. В то же время за продолжение военного давления на Иран выступают глава ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель Пентагона Пит Хегсет.