Израиль остановил боевые действия в Ливане

США все же удалось добиться прекращения военной операции израильской армии против "Хезболлы" в Ливане – соответствующий приказ председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац подписали сегодня вечером.
Как передают израильские СМИ, приказ уже озвучен в соединениях ЦАХАЛ, действующих на территории Ливана. В сообщениях подчеркивается, что Нетаньяху принял решение в результате переговоров с руководством США.
В то же время Израиль не будет выводить свои войска из Ливана и оставит боевые посты вдоль так называемой "желтой линии" на юге соседнего государства.
Кроме того, прекращение огня с израильской стороны будет действовать лишь до тех пор, пока "Хезболла" не атакует Израиль.
Приостановка израильской военной операции в Ливане была условием Ирана для запуска новых переговоров с США по ядерной сделке, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании.