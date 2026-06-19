Израиль остановил боевые действия в Ливане

Как настаивал Иран, Израиль остановил сегодня боевые действия против "Хезболлы" в соседнем Ливане. Биньямин Нетаньяху принял это решение после переговоров с властями США.

США все же удалось добиться прекращения военной операции израильской армии против "Хезболлы" в Ливане – соответствующий приказ председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац подписали сегодня вечером.

Как передают израильские СМИ, приказ уже озвучен в соединениях ЦАХАЛ, действующих на территории Ливана. В сообщениях подчеркивается, что Нетаньяху принял решение в результате переговоров с руководством США.

В то же время Израиль не будет выводить свои войска из Ливана и оставит боевые посты вдоль так называемой "желтой линии" на юге соседнего государства.

Кроме того, прекращение огня с израильской стороны будет действовать лишь до тех пор, пока "Хезболла" не атакует Израиль.

Приостановка израильской военной операции в Ливане была условием Ирана для запуска новых переговоров с США по ядерной сделке, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании.