Emirates SkyCargo начала летать в Казахстан

Авиакомпания Emirates SkyCargo совершила первый грузовой рейс в Алматы. Казахстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, с которой перевозчик установил сотрудничество.

Перевозчик из ОАЭ Emirates SkyCargo осуществил первый грузовой рейс в казахстанский Алматы, сообщила заместитель руководителя администрации президента РК Асел Жанасова.

Она уточнила, что Казахстан стал первым направлением авиакомпании в Центральной Азии.

Маршрут будет осуществляться каждую неделю и сможет обеспечить более 100 т грузовой вместимости, рассказала Жанасова.

"Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ"

– Асел Жанасова

По ее словам, это благоприятно повлияет как на международную торговлю и казахстанскую экономику.

Также, запуск рейсов укрепит транспортно-логистические связи между Казахстаном и Дубаем, подчеркнула заместитель руководителя администрации президента Казахстана.

Это очень важно с точки зрения логистики, поскольку Дубай – один из крупнейших логистических центров мира.

Кроме того, в ходе визита в ОАЭ она встретилась с главой авиакомпании Emirates.

Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и ОАЭ в областях авиации и грузовых перевозок.