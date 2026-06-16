Emirates SkyCargo начала летать в Казахстан

Перевозчик из ОАЭ Emirates SkyCargo осуществил первый грузовой рейс в казахстанский Алматы, сообщила заместитель руководителя администрации президента РК Асел Жанасова.
Она уточнила, что Казахстан стал первым направлением авиакомпании в Центральной Азии.
Маршрут будет осуществляться каждую неделю и сможет обеспечить более 100 т грузовой вместимости, рассказала Жанасова.
"Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ"
– Асел Жанасова
По ее словам, это благоприятно повлияет как на международную торговлю и казахстанскую экономику.
Также, запуск рейсов укрепит транспортно-логистические связи между Казахстаном и Дубаем, подчеркнула заместитель руководителя администрации президента Казахстана.
Это очень важно с точки зрения логистики, поскольку Дубай – один из крупнейших логистических центров мира.
Кроме того, в ходе визита в ОАЭ она встретилась с главой авиакомпании Emirates.
Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и ОАЭ в областях авиации и грузовых перевозок.