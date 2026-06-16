Вестник Кавказа

Emirates SkyCargo начала летать в Казахстан

Аэропорт в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Emirates SkyCargo совершила первый грузовой рейс в Алматы. Казахстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, с которой перевозчик установил сотрудничество.

Перевозчик из ОАЭ Emirates SkyCargo осуществил первый грузовой рейс в казахстанский Алматы, сообщила заместитель руководителя администрации президента РК Асел Жанасова.

Она уточнила, что Казахстан стал первым направлением авиакомпании в Центральной Азии.

Маршрут будет осуществляться каждую неделю и сможет обеспечить более 100 т грузовой вместимости, рассказала Жанасова.

"Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ"

– Асел Жанасова 

По ее словам, это благоприятно повлияет как на международную торговлю и казахстанскую экономику.

Также, запуск рейсов укрепит транспортно-логистические связи между Казахстаном и Дубаем, подчеркнула заместитель руководителя администрации президента Казахстана.

Это очень важно с точки зрения логистики, поскольку Дубай – один из крупнейших логистических центров мира.

Кроме того, в ходе визита в ОАЭ она встретилась с главой авиакомпании Emirates.

Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и ОАЭ в областях авиации и грузовых перевозок.

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