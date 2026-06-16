Вестник Кавказа

В Тегеране назвали иранский нефтяной сектор крупнейшей площадкой для инвестиций

В Тегеране назвали иранский нефтяной сектор крупнейшей площадкой для инвестиций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефтяной сектор Ирана, по словам министра нефти ИРИ, теперь, после подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о прекращении конфликта, стал крупнейшей в мире инвестиционной площадкой.

Иранский нефтяной сектор сейчас, после того, как США и Иран подписали меморандум об остановке конфликта, оказался самой перспективной площадкой для инвестиций, такое заявление сделал министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад.

"Нефтяная промышленность Ирана в эпоху после заключения соглашения является крупнейшей ареной для предоставления инвестиционных возможностей и технического и финансового партнерства для мировой экономики"

– Мохсен Пакнежад

Глава Миннефти ИРИ добавил, что если представители Запада смогут придерживаться духа соглашения, то нефтепромышленность Ирана станет "полигоном" для их новых проектов.

Министр уточнил, что данный момент Тегеран проработал сотни полученных инвестиционных предложений. Иранские власти также создали форматы контрактов, разработали детали предполагаемого технического и операционного сотрудничества.

"Мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть предложения о сотрудничестве и довести их до стадии заключения контрактов"

– Мохсен Пакнежад

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