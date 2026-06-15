США позволят Ирану торговать нефтью после подписания меморандума – СМИ

Wall Street Journal: США снимут все ограничения на экспорт иранской нефти сразу после подписания меморандума. Кроме того, ожидается снятие санкций в банковской и транспортной сферах.

Власти США готовы дать "зеленый свет" иранском нефтяному экспорту в рамках соглашения, передает The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон готов немедленно одобрить продажу Ираном нефти. Это должно стать мотивацией для Тегерана продвигаться по пути урегулирования конфликта.

Кроме того, США готовы пойти на снятие ряда рестрикций в банковской и транспортной сфере, что даст позитивный экономический эффект для Тегерана.

Сообщается, что отмена санкций на реализацию нефти вступит в силу сразу после подписания меморандума сторонами.