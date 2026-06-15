Встречу делегаций США и Ирана примет Бюргеншток

В МИД Швейцарии рассказали о подготовке к ирано-американским переговорам, запланированным на эту пятницу. Ожидается, что встрече делегаций пройдет в Бюргенштоке.

Представители Соединенных Штатов и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании в швейцарском Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Об этом рассказал представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

Он напомнил, что встреча делегаций двух стран состоится 19 июня.

"В течение нескольких последних дней МИД поддерживает тесный контакт с США, Ираном, Пакистаном и Катаром в связи с возможным подписанием меморандума о взаимопонимании между США и Ираном на территории Швейцарии"

– Пьер Ален Эльчингер

Он подчеркнул, что место встречи предложили Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах, а также США и Иран, передает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Швейцария готова содействовать подписанию меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

"Швейцария выступает в качестве посредника в этих переговорах и создает дипломатические условия для того, чтобы эта встреча могла состояться на территории Швейцарии"

– Пьер Ален Эльчингер