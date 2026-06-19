Израиль объявил о ликвидации двух функционеров ХАМАС в секторе Газа

Двое функционеров ХАМАС были ликвидированы на этой неделе в секторе Газа результате удара Израиля. Уточняется, что они участвовали в переводе денег на нужды военного крыла ХАМАС.

Израиль ликвидировал двух функционеров ХАМАС в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении, распространенном 21 июня Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

"На прошлой неделе (в среду) в результате точного удара в секторе Газа Армия обороны Израиля ликвидировала террористов Хусейна Кадру и Мохаммеда Фарру – боевиков военных крыльев террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад"

– ЦАХАЛ

В армейской пресс-службе отметили, что ликвидированные террористы действовали в рамках финансовой сети, которая управляется ХАМАС и отвечает за перевод средств в сектор Газа.

В сообщении сказано, что Кадра и Фарра вместе с другими участниками по указанию руководства ХАМАС содействовал переводу более полумиллиарда шекелей (примерно $135 млн) на нужды военного крыла ХАМАС. Они действовали через сеть из десятков курьеров и пунктов обмена в Турции и секторе Газа.

В ЦАХАЛ акцентировали внимание на том, что благодаря этим средствам ХАМАС платил зарплату своим террористам и финансировал теракты против подразделений ЦАХАЛ и граждан Израиля, нарушая тем самым соглашение о прекращении огня.