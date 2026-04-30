Азербайджанские гимнастки стали победительницами серии Кубка мира

Спортсменки из Азербайджана выиграли серию Кубка мира по акробатической гимнастике, показав в течение сезона высокие и стабильные результаты на его этапах.

Женская группа из Азербайджана, выступающая в акробатической гимнастике, в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Зехры Рашидовой, одержала победу в серии Кубка мира, рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Подчеркивается, что такой успех был показан гимнастками благодаря высоким и стабильным результатам, которые спортсменки демонстрировали на этапах Кубка мира в течение всего сезона.

В том числе, на этапе Кубка мира по акробатике, который проводился в польском городе Жешув, Анахита Башири, Назрин Зейниева и Зехра Рашидова заработали "золото" с 29,190 баллами.

Стоит отметить, что на этом же турнире и в той же самой дисциплине юниорки Аян Гаджылы, Айлин Мамедова и Фируза Кязымзаде набрала 26,650 балла, завоевав "серебро".

Кроме того, в последние дни в Ставрополе состоялся международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу. Азербайджанский тамблингист Михаил Малкин стал обладателем золотой медали, Адиль Гаджизаде занял второе место.