За работой таксистов в Стамбуле будут следить беспилотники

БПЛА начали следить за работой таксистов в Стамбуле. Их задача – отслеживать транспортные средства, замеченные в нарушениях.

В Стамбуле для отслеживания нарушений в работе таксистов начали использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом рассказал Гюнгер Петек, член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов.

Он подчеркнул, что дроны применяются в центральных районах города, где фиксируется самое большое число жалоб на водителей, передает РИА Новости.

"В районах Стамбула, где фиксируется наибольшее число жалоб на таксистов, в проверках начали участвовать БПЛА. Мы регулярно проводим такие внезапные проверки, а теперь используем и БПЛА"

– Гюнгер Петек

Он пояснил, что беспилотники помогают эффективнее отслеживать по номерам автомобили, которые были замечены в нарушениях.

Напомним, ранее в этом месяце в Стамбуле местный водитель такси обманул иностранного блогера, сняв с его карты $160. Это сумма оказалась в 20 раз больше реальной стоимости поездки. В результате этого скандала у водителя отобрали лицензию и арестовали.