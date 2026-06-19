Представители Тегерана назвали условие для продолжения участия в переговорах с США – СМИ

Иранская делегация, по данным СМИ, вернется к переговорам с американской стороной только в том случае, если президент США Дональд Трамп извинится за свои резкие заявления во время сегодняшних переговоров.

Переговоры с США поставлены иранской стороной на паузу до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не принесет извинений за угрозы, озвученные им во время сегодняшней встречи, передает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, представители Тегерана снова возвратятся к переговорам только тогда, когда американский лидер извинится за сделанные им сегодня вечером высказывания.

Кроме того, по данным канала, делегация Исламской Республики выдвинула в качестве одного из ключевых требований не только остановку боевых действий в Ливане, но и полный вывод израильских войск с территории Южного Ливана.

Кроме того, телеканал "Аль-Джазира" приводит информацию, полученную от представителя иранской делегации Хосейна Корбанзаде, который заявил, что представители Тегерана вынесли на обсуждение тему замороженных иранских активов и вопрос их возвращения.

В повестку встречи, по его словам, вошла и возможность временной отмены санкций против иранской нефти и нефтепродуктов.