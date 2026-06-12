Повреждение нефтепровода привело к разливу нефти возле пляжа Дюбенди

На этой неделе в районе пляжа Дюбенди в Азербайджане были обнаружены следы нефтяного загрязнения. В результате диагностики было установлено, что причиной случившегося стало повреждение на подводном трубопроводе.

Источником нефтяного загрязнения, которое было обнаружено на этой неделе в районе пляжа Дюбенди, стал один из подводных нефтепроводов, принадлежащих производственному объединению (ПО) "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"В профильные службы "Азнефти" 19 июня поступила информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно"

– SOCAR

На первоначальном этапе определить активный источник утечки не удавалось. В связи с этим рассматривались сразу несколько возможных причин загрязнения.

"Однако в результате диагностической проверки было установлено, что источником утечки является один из принадлежащих "Азнефти" подводных нефтепроводов"

– SOCAR

После обнаружения источника утечки транспортировка нефти по данному трубопроводу была прервана. После этого была проведена диагностика, в ходе которой на подводном нефтепроводе были обнаружены механические повреждения. Уточняется, что они могли возникнуть в результате контакта с внешним предметом, предположительно якорем.

Для управления инцидентом в объединении "Азнефть " создан оперативный штаб, ситуация находится под контролем.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Работы по ликвидации последствий ЧП проводятся в тесной координации Министерством по ЧС и ПО "Азнефть".