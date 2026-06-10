Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Азербайджане

Ощутимое землетрясение произошло на северо-западе Азербайджана сегодня. Жители ряда районов почувствовали подземные толчки днем 12 июня.

В Азербайджане произошло землетрясение, сообщает днем в пятницу Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы АР.

Магнитуда явления составила 5,1, оно произошло на северо-западе Азербайджана в Габалинском районе.

Подземные толчки были ощутимы в нескольких районах страны, в том числе в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском, Губинском районах Азербайджана. На поверхности толчки ощущались силой от 3 до 5 баллов.

Землетрясение было зафиксировано в 15:13 по местному времени в 11 км к юго-западу от сейсмической станции Габала, эпицентр залегал на глубине 42 км.