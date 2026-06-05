Вестник Кавказа

В акватории Каcпийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,1

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,1, очаг которого зафиксировали азербайджанские сейсмологи на глубине 18 км.

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Подземные толчки были зафиксированы в 08:55 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 18 км.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате сейсмического события не поступало. Как правило, подземные толчки подобной мощности не ощущаются жителями прибрежных зон и не представляют угрозы для инфраструктуры.

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