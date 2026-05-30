Вестник Кавказа

Непогода сорвала крыши и уничтожила урожай в Кахети

Непогода сорвала крыши и уничтожила урожай в Кахети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разгул стихии причинил серьезный ущерб Ахметскому муниципалитету (регион Кахети) в Грузии: крупный град лишил фермеров урожая.

Ветер с градом пронеслись по Ахметскому муниципалитету, о природном ЧП рассказали в администрации района.

Так, ветер унес с жилых домов крыши, повалил деревья и нанес повреждения инфраструктуре. Град же побил урожай.

В данный момент на месте событий работают представители местных властей.

Местные жители получат помощь, в каком именно объеме – станет известно после того, как специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.

"Повалены деревья, закрыты внутренние дороги между населенными пунктами. Сейчас спасательные службы проводят очистительные работы. Мы подсчитываем ущерб, в основном по части крыш"

– замглавы муниципалитета Важа Наскидашвили

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