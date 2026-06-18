Первый после снятия блокады контейнеровоз прибыл в Иран

Иранские СМИ сообщают о прибытии в порт Ирана первого после снятия морской блокады контейнеровоза. Уточняется, что он приплыл в порт в провинции Хормозган.

В Иран прибыл первый после снятия блокады США конейтнеровоз. Об этом информируют 21 июня иранские СМИ.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, судно приплыло в порт Шахид Раджаи, расположенный в провинции Хормозган.

В начале текущей недели президент США Дональд Трамп сообщил об отмене морской блокады Ирана после заключения соглашения. При этом уточнялось, что американские корабли продолжат оставаться в регионе для того, чтобы следить за соблюдением соглашения.

Напомним, сегодня швейцарском Бюргенштоке должны начаться переговоры делегаций США и Ирана. На встрече также будут присутствовать страны-посредники – Пакистан и Катар.