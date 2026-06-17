США прекратили морскую блокаду Ирана

CENTCOM: военные США деблокировали иранские порты, транспортные суда свободно курсируют вдоль побережья ИРИ.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о прекращении морской блокады иранских портов. Армия США более не создает преград для судов, которые следуют в иранские порты или покидают их.

"Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены"

– CENTCOM

В армии США отметили, что вооруженные силы страны продолжат оставаться в регионе для контроля за соблюдением договоренностей.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США сократят свое военное присутствие в регионе после урегулирования ситуации с Ираном.