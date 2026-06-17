Вестник Кавказа

США прекратили морскую блокаду Ирана

США прекратили морскую блокаду Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
CENTCOM: военные США деблокировали иранские порты, транспортные суда свободно курсируют вдоль побережья ИРИ.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о прекращении морской блокады иранских портов. Армия США более не создает преград для судов, которые следуют в иранские порты или покидают их. 

"Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены"

– CENTCOM

В армии США отметили, что вооруженные силы страны продолжат оставаться в регионе для контроля за соблюдением договоренностей. 

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США сократят свое военное присутствие в регионе после урегулирования ситуации с Ираном.

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