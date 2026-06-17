Президент Ирана назвал историческим меморандум с США

Масуд Пезешкиан доволен подписанием Меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Он назвал этот документ историческим.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал подписание Меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами.

На своих страницах в социальных сетях он подчеркнул, что это событие стало историческим.

"Это исторический документ и послание от могущественного Ирана: мир будет достигнут в тени взаимного уважения. Исламская Республика Иран всегда привержена и верна глобальному миру при сохранении своего достоинства, независимости, а также регионального прогресса и сотрудничества"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран оформили меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из 14 пунктов, которые включают прекращение боевых действий на всех фронтах, отмену морской блокады и санкций США с Ирана, разблокировку и разминирование Ормуза, отказ Ирана от получения ядерного оружия. Кроме того, в документе прописана готовность продолжать переговоры для достижения Окончательного соглашения.