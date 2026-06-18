Глава МВД Пакистана прибыл в Иран – СМИ

Министр внутренних дел Пакистана приехал в Тегеран для оказания посреднических усилий в диалоге Ирана с Соединенными Штатами.

Глава министерства внутренних дел Пакистана Мохсин Раза Накви прилетел в иранскую столицу, сообщает информационное агентство IRNA.

Глава ведомства прибыл в Иран на фоне усилий посредников по организации переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

По сообщениям СМИ, Накви обсудит с руководством страны иранскую ядерную программу и снятие санкций.

Также, уточняется, что он передаст властям в Тегеране послания, касающиеся ситуации в Ливане, которая является "особо важным аспектом переговорного процесса".

"Глава МВД Пакистана передаст Тегерану послания по переговорам, касающимся Ливана"

— СМИ

Главным спорным вопросом на переговорах между Ираном и США "сейчас является Ливан, отметили источники".