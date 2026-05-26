Вестник Кавказа

Поиски пропавшего туриста из Москвы возобновили в Карачаево-Черкесии

Поиски пропавшего туриста из Москвы возобновили в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турист из Москвы пропал, упав в горную реку в Карачаево-Черкесии. Его поиски ведутся уже третий день.

В Карачаево-Черкесии утром 21 июня возобновили поиски туриста из Москвы, упавшего в горную реку. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Поиски мужчины продолжаются уже третий день. В них принимают участие 125 человек. Задействованы 33 единицы техники и 2 плавсредства. передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется обследование береговой линии и русла реки.

Напомним, 19 июня в Карачаевском районе КЧР опрокинулся катамаран с двумя туристами из Москвы. Инцидент случился на горной реке Учкулан. Один из туристов смог сам выбраться из реки, а второго унесло течением. Накануне зона поисков была расширена до Усть-Джегутинского района.

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