Вода возвращается в озеро Урмия

Бессточное озеро Урмия на границе останов Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, вновь наполнилось водой после рекордного высыхания прошлого года – иранские экологи отмечают его увеличение в 18 раз.

Иранские экологи зафиксировали значительное восстановление объема воды в озере Урмия, в последние десятилетия переживавшее экологическую катастрофу из-за сильного обмеления – благодаря осадкам в этом году ключевой показатель состояния озера превысил 4 куб км.

О позитивной динамике водоснабжения Урмии объявил Департамент экологии провинции Западный Азербайджан – одного из двух останов, в границах которых находится озеро. По подсчетам его специалистов, в течение порядка полугода воды в озере стало больше примерно в 18 раз.

Уточняется, что в прошлом ноябре, после рекордной засухи, создававшей проблемы Ирану в течение всего 2025 года, объем Урмии снизился до всего лишь 0,24 куб км, а площадь сократилась до 456 кв км.

Теперь же, пишет Fars, объем Урмии оценивается в 4,32 куб км.

"Сравнение прошлогодних данных с текущей ситуацией свидетельствует о 18-кратном увеличении объема воды и заметном улучшении состояния озера"

– Департамент экологии Западного Азербайджана