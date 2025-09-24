Вестник Кавказа

Пезешкиан высказался о высыхании Урмии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масуд Пезешкиан высказался о ситуации в Урмии, где полностью высохло одноименное озеро. Президент ИРИ выразил сожаление, что город утратил былое величие "иранского Парижа".

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан высказался об экологической катастрофе, которая произошла в этом году в Иране, где полностью высохло озеро Урмия. По словам Пезешкиана, одноименный город когда-то считался иранским Парижем, однако теперь находится в плачевном состоянии из-за экологического бедствия. 

 "Урмия некогда считалась иранским Парижем, вот во что мы ее превратили"

– Масуд Пезешкиан 

Президент Исламской Республики также подверг критике ситуацию в Мехабаде, заявив о необходимости реформ в системе управления. 

Напомним, что соленое озеро Урмия окончательно высохло к началу сентября этого года. Как отметили эксперты Journal of Arid Land, причиной катастрофического высыхания стали нерациональная хозяйственная деятельность, а также погодные условия.

