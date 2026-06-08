Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана — Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов — провели телефонный разговор, сообщил глава узбекского внешнеполитического ведомства.
Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в социальных сетях.
Уточняется, что стороны обсудили различные аспекты стратегического партнерства Баку и Ташкента.
"Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях"
— Бахтиер Саидов
Как упомянул глава МИД Узбекистана, отдельно стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах.
Байрамов и Саидов обозначили направления, представляющие взаимный интерес для Азербайджана и Узбекистана.
"В ходе беседы также рассмотрели другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки, представляющие взаимный интерес"
— Бахтиер Саидов