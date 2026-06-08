Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов обсудили развитие азербайджано-узбекских отношений, а также вопросы регионального партнерства.

Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана — Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов — провели телефонный разговор, сообщил глава узбекского внешнеполитического ведомства.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в социальных сетях.

Уточняется, что стороны обсудили различные аспекты стратегического партнерства Баку и Ташкента.

"Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях"

— Бахтиер Саидов

Как упомянул глава МИД Узбекистана, отдельно стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах.

Байрамов и Саидов обозначили направления, представляющие взаимный интерес для Азербайджана и Узбекистана.

"В ходе беседы также рассмотрели другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки, представляющие взаимный интерес"

— Бахтиер Саидов 

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