США и Катар могут разморозить $6 млрд для Ирана — СМИ

Американские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты совместно с Катаром прорабатывают план по разморозке $6 млрд для Ирана на гуманитарные цели.

США и Катар работают над планом по разморозке $6 млрд для Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что эти средства будут выделены с целью окончательно склонить иранскую сторону заключить сделку об урегулировании.

Согласно источникам, эти деньги рассчитаны на гуманитарные цели.

"США работают с Катаром над планом по открытию доступа Ирану к миллиардам долларов замороженных активов на гуманитарные траты"

– Wall Street Journal

Вашингтон и Доха рассчитывают, что выделенные $6 млрд пойдут на приобретение продовольствия, лекарств и на другие нужды, необходимые людям, отмечает издание.

Как сообщили источники, это, по мнению американского и катарского руководства, станет неким мотивационным фактором для Ирана не затягивать переговоры и заключить с США соглашение.

При этом, согласно публикации издания, эта схема может стать основой для последующих уступок по замороженным иранским активам.

Тем не менее, в Тегеране пока что не дали положительного ответа на реализацию данного механизма.