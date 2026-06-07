США и Катар могут разморозить $6 млрд для Ирана — СМИ

США и Катар работают над планом по разморозке $6 млрд для Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что эти средства будут выделены с целью окончательно склонить иранскую сторону заключить сделку об урегулировании.
Согласно источникам, эти деньги рассчитаны на гуманитарные цели.
"США работают с Катаром над планом по открытию доступа Ирану к миллиардам долларов замороженных активов на гуманитарные траты"
– Wall Street Journal
Вашингтон и Доха рассчитывают, что выделенные $6 млрд пойдут на приобретение продовольствия, лекарств и на другие нужды, необходимые людям, отмечает издание.
Как сообщили источники, это, по мнению американского и катарского руководства, станет неким мотивационным фактором для Ирана не затягивать переговоры и заключить с США соглашение.
При этом, согласно публикации издания, эта схема может стать основой для последующих уступок по замороженным иранским активам.
Тем не менее, в Тегеране пока что не дали положительного ответа на реализацию данного механизма.