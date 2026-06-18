Разведка США предупредила Трампа о планах Нетаньяху сорвать сделку с Ираном – СМИ

По сообщениям СМИ, американские спецслужбы выяснили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сорвет договор США и Ирана из-за планов продолжить удары по "Хезболле" на территории Ливана.

В США представители разведки пришли к выводу, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен сорвать достижение окончательного соглашения Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Спецслужбы предупредили президента Дональда Трампа, что израильский лидер находится под интенсивным политическим давлением. Это побуждает его не прекращать военные операции против движения "Хезболла" в Ливане, хотя завершение боевых действий в этой стране является важным элементом договоренностей США и Ирана.

По данным докладов, накануне выборов любой вывод войск из Ливана станет для Нетаньяху поражением. Израиль также недоволен отсутствием в меморандуме максимального давления на Иран.

Американские чиновники предупреждают, что отказ ЦАХАЛ покинуть ливанский юг станет "рецептом катастрофы" и приведет к краху хрупких договоренностей из-за неизбежного возобновления конфликта с "Хезболлой".

Телеканал CNN сообщает, что Нетаньяху через лояльные круги пытается изменить условия сделки, а израильское Минобороны отказывается выводить войска. Это прямо противоречит курсу США. Дональд Трамп требует полного перемирия для успеха переговоров, а вице-президент Джей Ди Вэнс жестко отвергает любую критику соглашения со стороны союзников.