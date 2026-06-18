Вестник Кавказа

США вышли в плей-офф ЧМ-2026

США вышли в плей-офф ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная США одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира. Во 2-м туре американцы переиграли национальную команду Австралии.

В Сиэтле только что закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете D между сборными США и Австралии.

Счет был открыт на 11-й минуте благодаря автоголу защитника австралицев Кэмерона Берджесса. На 43-й минуте Александр Фриман удвоил преимущество американской сборной, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу США.

Таким образом, США досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Вместе с США и Австралией в группе D выступают Турция и Парагвай. Их матча состоится сегодня в 06:00 (мск).

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