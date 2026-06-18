В Иране рассказали о возможных последствиях новых атак Израиля на Ливан

В МИД Ирана предупредили о последствиях продолжения Израилем атак на Ливан. В ведомстве отметили, что прекращение ударов по Ливану предусмотрено меморандумом между США и Ираном.

Продолжение израильских атак на Ливан может иметь серьезные последствия для мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил 19 июня Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

"Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил агрессию (израильского – прим. ред) режима в различных районах Ливана... и предупредил о серьезных и незамедлительных последствиях для мира и безопасности региона при продолжении разжигания войны"

– иранское министерство

МИД Исламской Республики также возложил прямую ответственность за эту ситуацию на США. В министерстве уточнили, что первый пункт американо-иранского меморандума предполагает прекращение военных действий в Ливане.

"Официальный представитель МИД Ирана также подчеркнул, что Иран примет все необходимые меры для обеспечения интересов, безопасности и своих прав, а также союзников"

– МИД ИРИ