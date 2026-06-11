Вестник Кавказа

В Кремле заявили от необходимости развития контактов с ЕС

Хионодокса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Москва считает поддержание диалога с Брюсселем проявлением здравого смысла и отметил важность нормализации отношений.

Необходимость контактов России и Европы диктует логика здравого смысла, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что Москва и Брюссель должны развивать диалог для обсуждения целого ряда актуальных вопросов.

"Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас"

 – Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона открыта к контактам с европейскими коллегами.

Также он указал на то, что об этом неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к контактам, и мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов"

– Дмитрий Песков

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