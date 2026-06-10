В Кремле убеждены, что новые санкции Евросоюза совершенно не помешают банковскому сектору России сохранять абсолютную устойчивость и получать высокую прибыль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об абсолютной устойчивости национальной банковской системы к планируемым новым санкциям Евросоюза. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По его словам, внешние ограничения не являются новым явлением, поскольку крупнейшие кредитные организации России уже давно работают в подобных условиях.

"Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности"

- Дмитрий Песков

Представитель кремля также отметил, что на российском рынке продолжают действовать компании, способные обеспечить весь спектр необходимых услуг для проведения внешнеторговых операций отечественных банков.