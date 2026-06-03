Дмитриев: Европейские компании говорят о желании вернуться в РФ

Европейские компании лишились до 40% оборота после ухода из РФ и на фоне риска экономического кризиса все чаще говорят о желании вернуться на российский рынок, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие европейские компании хотят вернуться на российский рынок. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung на полях ПЭМФ-2026

​По его словам, Москва получает сообщения о желании европейского бизнеса возобновить работу в РФ. При этом после ухода с российского рынка многие зарубежные компании уже потеряли 30–40% торгового оборота.

"Я думаю, что усталость — хорошее описание ситуации с перспективы компаний в Европе, поскольку они вели очень хороший бизнес в России"

— Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ добавил, что часть компаний по-прежнему продолжает вести дела в стране, только не объявляет об этом. При этом в свете экономического кризиса после иранского конфликта зарубежный бизнес готов к полноценному и открытому возобновлению работы. Ожидается, что одной из важнейших тем для будущего сотрудничества станет энергетика.