Дмитриев: Европейские компании говорят о желании вернуться в РФ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие европейские компании хотят вернуться на российский рынок. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Zeitung на полях ПЭМФ-2026
По его словам, Москва получает сообщения о желании европейского бизнеса возобновить работу в РФ. При этом после ухода с российского рынка многие зарубежные компании уже потеряли 30–40% торгового оборота.
"Я думаю, что усталость — хорошее описание ситуации с перспективы компаний в Европе, поскольку они вели очень хороший бизнес в России"
— Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ добавил, что часть компаний по-прежнему продолжает вести дела в стране, только не объявляет об этом. При этом в свете экономического кризиса после иранского конфликта зарубежный бизнес готов к полноценному и открытому возобновлению работы. Ожидается, что одной из важнейших тем для будущего сотрудничества станет энергетика.