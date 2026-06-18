Россиянина депортировали из Турции по делу о мошенничестве на 262 млн руб

Турция передала РФ обвиняемого в мошенничестве на крупную сумму. Фигурант с сообщниками незаконно завладели недвижимостью и украли финансовые средства.

Гражданина РФ, который находился в международном розыске, депортировали из Турции. Россиянин проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве на 262 млн руб, заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в международном аэропорту "Внуково" имени А.Н. Туполева представители правоохранительных органов Турции передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору"

– Ирина Волк

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в 2018 году при содействии сообщников организовал схему мошенничества, в результате которой он незаконно завладел недвижимостью. Также были украдены средства в размере 34 млн руб. Совокупный ущерб составил 262 млн руб.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Обвиняемый скрывался за границей.