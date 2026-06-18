Закрытие Ормузского пролива опровергли в Иране

Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщение СМИ о якобы новом закрытии Ормузского пролива – в ведомстве подчеркнули, что суда проходят через пролив.

Ормузский пролив остается открытым, такое заявление распространила пресс-служба МИД Ирана.

"Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива"

– заявление

По словам дипломата, в то же время приняты все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности судов, идущих через Ормузский пролив, согласно с меморандумом, соглашения о котором ранее достигли Вашингтон и Тегеран.

В заявлении подчеркивается, что в данный момент судоходство через пролив ведется свободно.