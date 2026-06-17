Цены на нефть постепенно идут в рост

Нефть эталонной марки Brent сегодня на утренних торгах подорожала до $79,96 за баррель на неопределенности предстоящих переговоров США и Ирана, вслед за ней немного выросли фьючерсы и на нефть WTI.

Цены на нефть сегодня в ходе торгов слабо пошли вверх после того как рынок обрушился на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Так, августовские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня торговались на уровне $79,96 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше, чем на закрытии предыдущих торгов: накануне эти контракты подорожали на $0,3 (0,38%), до $79,85 за баррель.

Росли в цене и фьючерсы на эталонную нефть марки WTI – в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX они выросли в цене на $0,37 (0,45%), до $76,97 за баррель, хотя по итогам предыдущей сессии стоимость июльских фьючерсов на нее снизилась на $0,19 (0,25%), до $76,6 за баррель.

Как полагают аналитики, рост цен связан с неопределенностью переговоров США и Ирана, которые сегодня должны были состояться в Швейцарии.