Делегация Ирана возвращается в Тегеран из Швейцарии

Иранские переговорщики направляются в Тегеран из Швейцарии, где проходили 18-часовые консультации между Ираном и США.
Переговорная группа Ирана отправилась в Тегеран после консультаций в Швейцарии, информирует глава дипведомства ИРИ Аббас Аракчи.
"Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран"
– Аббас Аракчи
Сообщается, что переговоры длились 18 часов. Группу представителей Тегерана возглавил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
По информации арабских СМИ, Тегеран готов возобновить переговоры только после извинений со стороны лидера США Дональда Трампа, а также вывода израильской армии из Ливана.