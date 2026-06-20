Вестник Кавказа

Делегация Ирана возвращается в Тегеран из Швейцарии

Делегация Ирана возвращается в Тегеран из Швейцарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские переговорщики направляются в Тегеран из Швейцарии, где проходили 18-часовые консультации между Ираном и США.

Переговорная группа Ирана отправилась в Тегеран после консультаций в Швейцарии, информирует глава дипведомства ИРИ Аббас Аракчи. 

"Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран"

– Аббас Аракчи 

Сообщается, что переговоры длились 18 часов. Группу представителей Тегерана возглавил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. 

По информации арабских СМИ, Тегеран готов возобновить переговоры только после извинений со стороны лидера США Дональда Трампа, а также вывода израильской армии из Ливана.

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