Летящий из Гюмри в Москву самолет подал сигнал тревоги

В небе над Дагестаном подал сигнал тревоги лайнер, выполняющий рейс Гюмри – Москва. Это произошло через полчаса после взлета.

Самолет Boeing, отправившийся несколько часов назад и Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом информирует сервис отслеживания полетов Flightradar.

Лайнер вылетел из аэропорта в Армении в 11:24 (мск). Примерно через 30 минут полета, когда он находился в небе над Дагестаном, экипаж подал сигнал general emergency. После того воздушное судно снизилось до высоты 3 тыс метров.

Позднее стало известно, что самолет совершит вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы. Его прибытие в Москву запланировано на 15:25 (мск).