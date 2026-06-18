Вестник Кавказа

Летящий из Гюмри в Москву самолет подал сигнал тревоги

Летящий из Гюмри в Москву самолет подал сигнал тревоги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В небе над Дагестаном подал сигнал тревоги лайнер, выполняющий рейс Гюмри – Москва. Это произошло через полчаса после взлета.

Самолет Boeing, отправившийся несколько часов назад и Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом информирует сервис отслеживания полетов Flightradar.

Лайнер вылетел из аэропорта в Армении в 11:24 (мск). Примерно через 30 минут полета, когда он находился в небе над Дагестаном, экипаж подал сигнал general emergency. После того воздушное судно снизилось до высоты 3 тыс метров.

Позднее стало известно, что самолет совершит вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы. Его прибытие в Москву запланировано на 15:25 (мск).

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