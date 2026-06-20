В РСТ предложили альтернативу детским лагерям Крыма

Российские туроператоры предложили детские оздоровительные лагеря Краснодарского края в качестве альтернативы крымским средствам размещения, куда прием приостановлен до сентября.

Детские лагеря и санатории Анапы могут стать аналогом крымского детского оздоровительного отдыха, рассказала руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.

Связано это с в связи с приостановкой бронирования мест, приема и размещения детей в лагерях и санаториях на полуострове.

"В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов"

– Татьяна Иванова

При этом, она подчеркнула, что туроператоры активно в настоящее время ведут индивидуальную работу с учетом пожеланий родителей.

По ее словам, родителям предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря, в качестве альтернативы представлены курорты Краснодарского края.

Ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями, рассказала Иванова.

Руководитель комитета РСТ отметила, что в последние несколько сезонов спрос на организованные детские поездки в Крым был существенно ниже прежних показателей.

Хотя, по ее мнению, точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, на сегодняшний день оценить сложно.

Напомним, ранее стало известно том, что прием детей в лагеря и санатории Крыма приостанавливается с 22 июня до 1 сентября.

Соответствующее заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов.