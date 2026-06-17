В село Шюкюрбейли в Азербайджане возвращается 89 человек

Джебраильский район Азербайджана принимает новых жителей: сегодня в село Шюкюрбейли переезжает еще 20 семей, в общей сложности 89 человек.
В село Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана в понедельник отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
В рамках программы "Большое возвращение" азербайджанские семьи получили возможность вернуться в родные места спустя многие годы.
Сегодня в село Шукюрбейли на освобожденных территориях вернутся 20 семей - 89 человек.
Семьи, которые возвращаются в Шукюрбейли долгие годы временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.