Вестник Кавказа

В село Шюкюрбейли в Азербайджане возвращается 89 человек

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джебраильский район Азербайджана принимает новых жителей: сегодня в село Шюкюрбейли переезжает еще 20 семей, в общей сложности 89 человек.

В село Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана в понедельник отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В рамках программы "Большое возвращение" азербайджанские семьи получили возможность вернуться в родные места спустя многие годы.

Сегодня в село Шукюрбейли на освобожденных территориях вернутся 20 семей - 89 человек.

Семьи, которые возвращаются в Шукюрбейли долгие годы временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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