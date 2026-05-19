В село Шюкюрбейли возвращаются еще 45 семей

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 45 семей численностью 196 человек возвращается в восстановленное село Шюкюрбейли.

В село Шюкюрбейли Джебраильского района возвращаются 45 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 196 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

​До этого времени эти люди временно проживали в разных регионах страны. Преимущественно они размещались в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

​Напомним, процесс заселения одного из крупнейших восстановленных сел района Шюкюрбейли стартовал еще в первой декаде мая.

​Программа "Великое возвращение" продолжается в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках этой инициативы на освобожденных территориях активно восстанавливается инфраструктура, строятся новые дома и создаются все необходимые условия для безопасного и комфортного проживания граждан на родной земле.