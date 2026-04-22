Россия возобновила экспорт рапсового масла в Афганистан

Афганистан импортировал с января по май примерно 1,4 тыс тонн российского рапсового масла. Последний раз поставки этого вида масложировой продукции из России в Афганистан осуществлялись четыре года назад.

Россия после длительной паузы снова начала поставлять рапсовое масло в Афганистан. Об этом рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт".

Последний раз поставки данного вида масла в Афганистан осуществлялись в 2022 году.

"Согласно оценкам экспертов, за январь – май 2026 года Россия ввезла в Афганистан около 1,4 тыс тонн рапсового масла почти на $2 млн. Ранее экспорт этого вида российской масложировой продукции в страну осуществлялся в 2022 году: тогда за весь календарный год объем поставок составил около 1 тыс тонн на $1,8 млн"

– "Агроэкспорт"

В общей сложности с января по май РФ поставила в Афганистан более 100 тыс тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму примерно $52 млн. Это в натуральном выражении в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, а в стоимостном – в 3 раза выше.